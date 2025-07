Misurare la frequenza dei battiti del cuore nei cruciverba: la soluzione è Tastare Il Polso

La soluzione di 14 lettere per la definizione 'Misurare la frequenza dei battiti del cuore' è 'Tastare Il Polso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TASTARE IL POLSO

Curiosità e Significato di Tastare Il Polso

Approfondisci la parola di 14 lettere Tastare Il Polso: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Tastare Il Polso? Tastare il polso significa verificare la propria frequenza cardiaca semplicemente appoggiando le dita sull’arteria radiale o carotidea. È un metodo pratico e veloce per monitorare lo stato di salute del cuore, utile sia in situazioni di emergenza che nella routine quotidiana. Con questa semplice azione, si può avere un'idea immediata di come sta il nostro cuore.

Come si scrive la soluzione Tastare Il Polso

La definizione "Misurare la frequenza dei battiti del cuore" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

T Torino

A Ancona

S Savona

T Torino

A Ancona

R Roma

E Empoli

I Imola

L Livorno

P Padova

O Otranto

L Livorno

S Savona

O Otranto

