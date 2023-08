Accoglie i Caduti di guerra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Accoglie i Caduti di guerra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SACRARIO

Significato/Curiosita : Accoglie i caduti di guerra

Se stai cercando altri significati, vedi monumento ai caduti (disambigua). il monumento ai caduti (in francese monument aux morts; in tedesco kriegerdenkmal... Descrizione del sacrario e la storia sacrario militare di redipuglia, scheda archidiap di paolo marcoaldi ministero della difesa: sacrario militare di redipuglia... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

