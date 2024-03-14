Si rendono ai Caduti

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Si rendono ai Caduti' è 'Onori'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ONORI

Perché la soluzione è Onori? Gli onori rappresentano un riconoscimento pubblico e rispettoso rivolto alle persone che hanno sacrificato la propria vita, spesso in contesti militari o civili, per un ideale o un obiettivo superiore. Sono espressione di rispetto e gratitudine, e si manifestano attraverso cerimonie, commemorazioni e gesti simbolici che sottolineano l’importanza del sacrificio compiuto. La loro funzione è quella di mantenere vivo il ricordo di chi ha dato tutto per la collettività, contribuendo a preservare la memoria storica e i valori condivisi.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si rendono ai Caduti". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Si rendono ai Caduti nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Onori

In presenza della definizione "Si rendono ai Caduti", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si rendono ai Caduti" conferma che la soluzione 'Onori' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Onori

O Otranto N Napoli O Otranto R Roma I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si rendono ai Caduti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Onori' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Manifestazioni di stimaChi riceve degli ospiti deve fare quelli di casaI soldati li rendono con le armiSi rendono ai defuntiSi rendono ai meritevoliAi caduti in acqua si fa quella artificialeSi rendono ai vincitoriSi dà ai neonati