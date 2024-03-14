Un eroico Enrico della prima guerra mondiale

Home / Soluzioni Cruciverba / Un eroico Enrico della prima guerra mondiale

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Un eroico Enrico della prima guerra mondiale' è 'Toti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TOTI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un eroico Enrico della prima guerra mondiale" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un eroico Enrico della prima guerra mondiale". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Toti? Toti, figura simbolo di coraggio e determinazione, si distinse durante il conflitto mondiale come esempio di valore e sacrificio. La sua azione coraggiosa in battaglia ispirò molti a mantenere la speranza nei momenti più difficili. La sua presenza rappresentava un punto di riferimento per i commilitoni, rafforzando lo spirito di squadra e la fiducia nelle proprie capacità. La memoria di Toti rimane un simbolo di eroismo e dedizione, testimonianza di un periodo storico complesso e drammatico.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Un eroico Enrico della prima guerra mondiale nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Toti

Se la definizione "Un eroico Enrico della prima guerra mondiale" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un eroico Enrico della prima guerra mondiale" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Toti:

T Torino O Otranto T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un eroico Enrico della prima guerra mondiale" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Un eroico bersagliereIl sottomarino al Musco della Scienza di MilanoL eroico bersagliere che scagliò la stampella contro il nemicoHanno dato nome ad una famosa battaglia della prima guerra mondialeGrande : enorme cannone dei Tedeschi nella prima guerra mondialeFu teatro di una nota battaglia della prima guerra mondialeUn aereo da caccia della prima guerra mondialeGrande potente cannone tedesco nella prima guerra mondiale