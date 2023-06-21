Cimitero dei Caduti di guerra

Home / Soluzioni Cruciverba / Cimitero dei Caduti di guerra

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Cimitero dei Caduti di guerra' è 'Sacrario'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SACRARIO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Cimitero dei Caduti di guerra" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Cimitero dei Caduti di guerra". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Sacrario? Un luogo dedicato a onorare i militari che hanno perduto la vita durante i conflitti armati. Si tratta di uno spazio solenne dove riposano le salme e si conservano ricordi di sacrificio e patria. Questo sito rappresenta un punto di raccolta per commemorazioni e riflessioni, simbolo di rispetto e memoria collettiva. È un monumento che testimonia il valore di chi ha lottato per la libertà e la pace di una nazione.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Cimitero dei Caduti di guerra nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Sacrario

In presenza della definizione "Cimitero dei Caduti di guerra", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Cimitero dei Caduti di guerra" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Sacrario:

S Savona A Ancona C Como R Roma A Ancona R Roma I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Cimitero dei Caduti di guerra" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Ci si conserva una reliquia da venerareÈ dedicato ai CadutiIl cimitero dei CadutiAccoglie i Caduti di guerraFrazione di Gorizia con un grande cimitero di guerraAntiche scuri da guerraVi infierì una guerra durata vent anni