La definizione e la soluzione di: Il tappetino che spesso accoglie le pantofole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Italiano

Sostantivo

scendiletto m inv

(tessile) piccolo tappeto posto generalmente accanto al letto in modo tale che quando ci si alza non si senta freddo ai piedi (abbigliamento) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu

Sillabazione

scen | di | lèt | to

Pronuncia

IPA: /,endi'ltto/

Etimologia / Derivazione

deriva da scendere e letto

