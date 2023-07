A Roma custodisce i vessilli militari nel Vitoriano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: A Roma custodisce i vessilli militari nel Vitoriano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 21 lettere : SACRARIO DELLE BANDIERE

Significato/Curiosità : A Roma custodisce i vessilli militari nel Vitoriano

Il Sacrario delle Bandiere, noto anche come Vittoriano, è un imponente monumento situato a Roma, Italia. All'interno di questo maestoso edificio, si trova una galleria chiamata "Sacrario delle Bandiere" che custodisce preziosi vessilli militari italiani. Questi stendardi rappresentano i corpi delle Forze Armate italiane e sono esposti per commemorare e onorare le vittime di guerre e conflitti. Il Sacrario delle Bandiere è un luogo di profondo significato patriottico, dedicato alla memoria di coloro che hanno sacrificato la vita per il loro Paese. Il sito è anche una popolare destinazione turistica, attirando visitatori da tutto il mondo per ammirare la grandiosità del Vittoriano e l'importanza storica del Sacrario delle Bandiere.

