C è quello in appello e quello per Cassazione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: C è quello in appello e quello per Cassazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : RICORSO

Significato/Curiosita : C e quello in appello e quello per cassazione

"distretto". le sentenze della corte d'appello possono essere impugnate con ricorso per cassazione. la corte d'appello ha sede nel capoluogo del distretto... Il titolo. ricorso – atto introduttivo tipico di alcuni riti speciali del processo civile italiano, alternativo all'atto di citazione ricorso giurisdizionale... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 agosto 2023

