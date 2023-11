La definizione e la soluzione di: Appello pubblicitario slogan. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CLAIM

Significato/Curiosita : Appello pubblicitario slogan

Passare il loro messaggio anti-pubblicitario, questi movimenti utilizzano metodi pubblicitari classici: uso di stereotipi e slogan, affissioni, mobilitazione... The Claim – film del 1918 diretto da Frank Reicher

– film del 1918 diretto da Frank Reicher Le bianche tracce della vita (The Claim) – film del 2000 diretto da Michael Winterbottom Passare il loro messaggio anti-, questi movimenti utilizzano metodiclassici: uso di stereotipi e, affissioni, mobilitazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 6 novembre 2023

