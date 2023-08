Quelle della Cassazione sono definitive - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quelle della Cassazione sono definitive. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SENTENZE

Significato/Curiosita : Quelle della cassazione sono definitive

Conclude in cassazione il 6 giugno 2014, mentre il processo "crimine" di reggio calabria si conclude il 17 giugno 2016. le sentenze definitive confermano... Di legge a quelli recati dalla costituzione (cosiddette "sentenze additive"). tali sentenze si collocano nella gerarchia delle fonti allo stesso livello... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 agosto 2023

