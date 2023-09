Appello che fa cambiare rotta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Appello che fa cambiare rotta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : SOS

Significato/Curiosita : Appello che fa cambiare rotta

D'accordo con tale ripartizione (più che per questioni economiche, per questione di principio) e voleva cambiare le quote azionarie della società, ma... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi sos (disambigua). questa voce o sezione sull'argomento telecomunicazioni è priva o carente... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Appello che fa cambiare rotta : appello; cambiare; rotta; Radioappello ; Nel cappello degli Alpini; Cappello maschile semirigido di feltro; Corpo dell esercito con la piuma sul cappello ; La parte che prende gli scappello tti; cambiare variare; cambiare la situazione a proprio favore; cambiare tutto da capo; Si usa per cambiare tinta; Sì aprono in casa per cambiare aria; Tengono gli aerei in rotta ; Ha fatto bancarotta ; Si innalza dal pavimento della grotta ; L acquistano i rotta matori; Chi lo regge tiene la rotta ;

