Così viene anche chiamata la Cassazione - Cruciverba

Soluzione 9 lettere : ALTA CORTE

Significato/Curiosita : Cosi viene anche chiamata la cassazione

Suo arresto, la cassazione nega un permesso premio per sabrina misseri, dopo che aveva fatto ricorso in cassazione contro l'ordinanza con la quale, il 12... Titolo. l'alta corte (o gran corte) è un tribunale di massima istanza, analogo ad una corte suprema. alta corte – per la regione siciliana alta corte di gerusalemme... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 agosto 2023

