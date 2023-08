Il sistema di mosse pensato per vincere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il sistema di mosse pensato per vincere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : STRATEGIA

Significato/Curiosita : Il sistema di mosse pensato per vincere

la parola strategia deriva dal termine greco antico strategia (stata) che vuol dire "arte del condottiero dell'esercito"...

