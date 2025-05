Mosse come braccia nei cruciverba: la soluzione è Dimenate

DIMENATE

Curiosità e Significato di "Dimenate"

La soluzione Dimenate di 8 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Dimenate per scoprire curiosità e dettagli utili.

La parola dimenate si riferisce a movimenti rapidi e oscillatori, simili a quelli delle braccia quando vengono agitati. Questo termine evoca l'idea di una danza o di un'azione vivace, caratterizzata da gesti ampi e fluidi che attirano l'attenzione, proprio come le braccia in movimento.

Come si scrive la soluzione: Dimenate

Stai cercando la risposta alla definizione "Mosse come braccia"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

D Domodossola

I Imola

M Milano

E Empoli

N Napoli

A Ancona

T Torino

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R E N O E Mostra soluzione



