La città lombarda con la festa del torrone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La città lombarda con la festa del torrone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CREMONA

Significato/Curiosita : La citta lombarda con la festa del torrone

con una festa del torrone. tuttavia, la prima notizia certa riguardo al torrone a cremona risale al 1543, anno in cui il comune acquistò del torrone per... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi cremona (disambigua). cremona (afi: /kre'mona/, pronuncia[·info]; cremùna in dialetto cremonese)... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 14 agosto 2023

