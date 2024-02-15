Il capoluogo lombardo con il Torrazzo

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il capoluogo lombardo con il Torrazzo' è 'Cremona'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CREMONA

Perché la soluzione è Cremona? Cremona è una città situata nella regione Lombardia, famosa per il suo patrimonio artistico e culturale. Il suo simbolo più riconoscibile è il Torrazzo, una torre campanaria imponente che domina il paesaggio cittadino. Questa struttura rappresenta uno dei più antichi e alti campanili d’Europa, testimonianza della ricca storia della città. Cremona è anche celebre per la tradizione musicale, in particolare per la liuteria, che ha reso la città famosa nel mondo.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il capoluogo lombardo con il Torrazzo". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Il capoluogo lombardo con il Torrazzo nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Cremona

In presenza della definizione "Il capoluogo lombardo con il Torrazzo", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il capoluogo lombardo con il Torrazzo" conferma che la soluzione 'Cremona' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Cremona

C Como R Roma E Empoli M Milano O Otranto N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il capoluogo lombardo con il Torrazzo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Cremona' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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