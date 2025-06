Un tipo di torrone nei cruciverba: la soluzione è Mandorlato

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Un tipo di torrone' è 'Mandorlato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MANDORLATO

Curiosità e Significato di "Mandorlato"

Perché la soluzione è Mandorlato? Il mandorlato è un dolce tipico italiano a base di mandorle tostate e zucchero, che si presenta in forme compatte e croccanti. Originario del Piemonte, è amato per il suo gusto ricco e la consistenza dura e friabile. Perfetto per chi ama i sapori autentici e intensi, rappresenta un’eccellenza della tradizione dolciaria italiana. Un vero piacere da gustare in ogni occasione.

Come si scrive la soluzione Mandorlato

Non riesci a risolvere la definizione "Un tipo di torrone"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

M Milano

A Ancona

N Napoli

D Domodossola

O Otranto

R Roma

L Livorno

A Ancona

T Torino

O Otranto

