Città sulla Via Emilia nei cruciverba: la soluzione è Imola

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Città sulla Via Emilia' è 'Imola'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

IMOLA

Curiosità e Significato di Imola

Approfondisci la parola di 5 lettere Imola: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Imola? Imola è una città situata lungo la storica Via Emilia, importante via di comunicazione nell’Italia settentrionale. Conosciuta per il suo patrimonio storico e culturale, tra cui il famoso autodromo, rappresenta un punto di riferimento nel cuore dell’Emilia-Romagna. La sua posizione strategica e le tradizioni secolari ne fanno un luogo ricco di storia e fascino, perfetto esempio delle città che punteggiano questa antica strada.

Come si scrive la soluzione Imola

Hai davanti la definizione "Città sulla Via Emilia" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

I Imola

M Milano

O Otranto

L Livorno

A Ancona

