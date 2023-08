Una città lombarda sul Po - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una città lombarda sul Po. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CREMONA

Significato/Curiosita : Una citta lombarda sul po

Etruschi fondarono sul ramo meridionale la città di spina nel ramo del po detto spinetico. intanto, col tempo, si era verificata una modifica del regime... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi cremona (disambigua). cremona (afi: /kre'mona/, pronuncia[·info]; cremùna in dialetto cremonese)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

