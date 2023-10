Cantina lombarda - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cantina lombarda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CROTTO

Significato/Curiosita : Cantina lombarda

Su massa lombarda wikivoyage contiene informazioni turistiche su massa lombarda sito ufficiale, su comune.massalombarda.ra.it. massa lombarda, su sapere... Su massawikivoyage contiene informazioni turistiche su massasito ufficiale, su comune.massalombarda.ra.it. massa, su sapere... Un crotto, chiamato anche grotto nella Svizzera italiana e crott (oppure crot) in lingua lombarda, è una cavità naturale tipica delle regioni montuose delle Alpi, in particolare delle zone del lago di Como, della Valchiavenna e del Cantone Ticino. Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 15 ottobre 2023

