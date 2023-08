Lo è la prima lettera di una parola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è la prima lettera di una parola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : INIZIALE

Significato/Curiosita : Lo e la prima lettera di una parola

La fede, la speranza e la carità. ma di esse la più grande è la carità!» (prima lettera ai corinzi, 13.1-13) la prima lettera ai corinzi è uno dei testi... Progetto di riferimento. in matematica si definisce segmento iniziale (o taglio iniziale, o sottoinsieme chiuso verso il basso) di un dato insieme totalmente... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Lo è la prima lettera di una parola : prima; lettera; parola; La si apparecchia prima dei pasti; Diresse la prima rappresentazione de La Bohème; Lo si scriveva prima della data; Lo detiene il prima tista; Tutti vogliono in prima canta Ligabue; Il post che può chiudere una lettera lat; Vinse il Nobel per la lettera tura nel 1997; Popolavano l Olimpo in modo lettera rio; lettera lmente uomo di spettacolo ing; La lettera greca a forma di triangolo; Chiedono la parola d ordine; Alla fine della parola definisce genere e numero; La inserzione di una lettera in una parola ; Il suffisso che rende una parola spregevole; Viene rappresentata senza dire una sola parola ;

