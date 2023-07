La inserzione di una lettera in una parola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La inserzione di una lettera in una parola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : EPENTESI

Significato/Curiosita : La inserzione di una lettera in una parola

Meccanismi di formazione delle parole, come la flessione e la derivazione. nella linguistica moderna essa studia la struttura della parola e descrive... Similmente e averai avrai), fenomeno opposto all'epentesi. la d eufonica può essere considerata una forma di epentesi fonosintattica e così pure la forma sur... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 luglio 2023

