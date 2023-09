Lo sistema il cantante prima di esibirsi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sistema il cantante prima di esibirsi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : MICROFONO

Significato/Curiosita : Lo sistema il cantante prima di esibirsi

Mina, pseudonimo di mina anna maria mazzini (busto arsizio, 25 marzo 1940), è una cantante, produttrice discografica, conduttrice televisiva e attrice... Del microfono a condensatore sono: conferenze, televisione (microfoni lavalier e capsule per radiomicrofoni), traduzioni simultanee ecc. il microfono lavalier... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Lo sistema il cantante prima di esibirsi : sistema; cantante; prima; esibirsi; sistema filosofico religioso cinese; Un sistema per la degradazione tramite microrganismi; Unità di misura del lavoro nel sistema CGS; Porre sistema re; sistema simile all ABS; Frank cantante e attore; Johnny cantante folk; Ayane nota cantante ; Ermal noto cantante ; È tifoso di un cantante ; La prima parte di ogni lavoro; La fascia di trasmissioni televisive prima dei TG più seguiti; Trenta giorni di prima vera; Si fanno prima di costruire; La desinenza della prima coniugazione; esibirsi per la prima volta; Atleti che possono esibirsi alla sbarra o agli anelli; esibirsi in una parte; esibirsi sul ghiaccio; esibirsi sul set;

Cerca altre Definizioni