Facoltà d essere in più luoghi contemporaneamente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Facoltà d essere in più luoghi contemporaneamente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : UBIQUITÀ

Significato/Curiosita : Facolta d essere in piu luoghi contemporaneamente

Dell'universo, g.a.d.u.) oppure di god (dio), ma può essere interpretata anche come geometria, gnosi o gnosticismo. lo stesso argomento in dettaglio: storia... Deboli attribuite ad alcuni santi. nel linguaggio corrente si usa la parola ubiquità per indicare per estensione la presenza di una persona in più posti allo... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 agosto 2023

