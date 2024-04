La Soluzione ♚ Il dono che permette di essere contemporaneamente in due luoghi diversi

La definizione e la soluzione di 8 lettere: Il dono che permette di essere contemporaneamente in due luoghi diversi. UBIQUITÀ Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato e Curiosità su Il dono che permette di essere contemporaneamente in due luoghi diversi: di enzo. alaric e dorian spiegano a matt che i suoi sogni e il sonnabulismo sono sicuramente legati al medaglione dei maxwell che ha ricevuto in dono... L'ubiquità o onnipresenza (dal lat. mediev. ubiquitas -atis der. del lat. ubique «in ogni luogo») è la capacità di trovarsi in ogni luogo nello stesso momento. La filosofia medievale utilizzava questa proprietà per spiegare la capacità di Dio di essere presente contemporaneamente in ogni posto del suo creato. Secondo l'Antico Testamento Dio possiede l'onnipresenza, ovvero la capacità di trovarsi in tutti i luoghi in un dato momento. In casi ...

