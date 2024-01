La Soluzione ♚ La facoltà di rendere l acquisto fatto per corrispondenza

La definizione e la soluzione di: La facoltà di rendere l acquisto fatto per corrispondenza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

La facolta di rendere l acquisto fatto per corrispondenza: Frequenta alcuni corsi di lettere e altri di medicina presso l'università degli studi di genova prima di scegliere la facoltà di giurisprudenza, ispirato... Curiosità su: Frequenta alcuni corsi di lettere e altri di medicina presso l'università degli studi di genova prima di scegliere la facoltà di giurisprudenza, ispirato... Il diritto di recesso, in diritto, è la facoltà di una parte che rinuncia alla partecipazione ad un negozio giuridico. Italiano Sostantivo recesso m sing (pl.: recessi) luogo nascosto (senso figurato) (dell’animo) parte più recondita (anatomia) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu (diritto) (economia) annullamento di un vincolo contrattuale Sillabazione re | cès | so Etimologia / Derivazione dal latino recessus derivazion e di recedere" Sinonimi (letterario) nascondiglio, rifugio, riparo, angolo

nascondiglio, rifugio, riparo, angolo (anatomia) cavità

cavità (diritto) atto di rinuncia

Altre risposte : diritto di recesso; facoltà; rendere; acquisto; fatto; corrispondenza;

