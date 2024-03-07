Luoghi adatti a chi vuole isolarsi

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Luoghi adatti a chi vuole isolarsi' è 'Eremi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: EREMI

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Perché la soluzione è Eremi? Gli eremi sono ambienti tranquilli e appartati ideali per chi desidera allontanarsi dal caos quotidiano e dedicarsi alla meditazione o alla preghiera. Questi spazi, spesso situati in zone remote o in natura, offrono un'atmosfera di pace e silenzio, favorendo la riflessione personale e il rinnovamento spirituale. La loro funzione principale consiste nel fornire un ambiente protetto e contemplativo per chi cerca isolamento e serenità, lontano dalle distrazioni della vita moderna.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Luoghi adatti a chi vuole isolarsi". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Luoghi adatti a chi vuole isolarsi nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Eremi

Questa pagina è dedicata alla definizione "Luoghi adatti a chi vuole isolarsi" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Luoghi adatti a chi vuole isolarsi" conferma che la soluzione 'Eremi' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Eremi

E Empoli R Roma E Empoli M Milano I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Luoghi adatti a chi vuole isolarsi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Eremi' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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