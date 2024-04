La Soluzione ♚ Ha cattedre e facoltà La definizione e la soluzione di 6 lettere: Ha cattedre e facoltà. ATENEO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ha cattedre e facolta: Ateneo di Naucrati – scrittore e sofista greco antico del II secolo d.C. Ateneo – poeta greco antico citato da Diogene Laerzio Ateneo Meccanico – filosofo e ingegnere greco antico del I secolo a.C. Ateneo di Adriano – edificio dell'antica Roma Ateneo – Istituto di ricerca scientifica o di istruzione superiore, università Sostantivo Significato e Curiosità su: Ateneo di Naucrati – scrittore e sofista greco antico del II secolo d.C. Ateneo – poeta greco antico citato da Diogene Laerzio Ateneo Meccanico – filosofo e ingegnere greco antico del I secolo a.C. Ateneo di Adriano – edificio dell'antica Roma Ateneo – Istituto di ricerca scientifica o di istruzione superiore, università ateneo ( approfondimento) m sing (pl.: atenei) (letterario) , (scuola) istituto universitario l'ateneo pavese è uno dei più antichi Sillabazione a | te | nè | o Pronuncia IPA: /ate'no/ Etimologia / Derivazione dal latino Athenaeum che deriva dal greco a cioè "tempio di Atena, luogo sacro ad Atena" Sinonimi università, accademia, istituto superiore Parole derivate web-ateneo Altre Definizioni con ateneo; cattedre; facoltà; Università; Un istituto con diverse facoltà; Materia della facoltà di Medicina; La facoltà di rendere l acquisto fatto per corrispondenza; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Ha cattedre e facoltà

ATENEO

La soluzione verificata di 6 lettere per risolvere 'Ha cattedre e facoltà' è.