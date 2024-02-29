Hanno per meta i santuari e i luoghi santi

SOLUZIONE: PELLEGRINI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Hanno per meta i santuari e i luoghi santi" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Hanno per meta i santuari e i luoghi santi". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Pellegrini? I pellegrini sono coloro che si recano in luoghi sacri e di grande importanza spirituale. La loro meta principale sono i santuari e i siti di devozione, dove cercano un contatto più profondo con il divino. Spesso il viaggio rappresenta un cammino di fede e riflessione personale. Questi viaggi sacri sono segnati da devozione e desiderio di purificazione spirituale.

Per risolvere la definizione "Hanno per meta i santuari e i luoghi santi", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Hanno per meta i santuari e i luoghi santi" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Pellegrini:

P Padova E Empoli L Livorno L Livorno E Empoli G Genova R Roma I Imola N Napoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Hanno per meta i santuari e i luoghi santi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

