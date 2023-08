Orazio scrisse quella poetica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Orazio scrisse quella poetica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ARS

Significato/Curiosita : Orazio scrisse quella poetica

il grande poeta nonché amico di orazio, sta per compiere o ha intenzione di compiere un viaggio in grecia. orazio si rivolge alla nave che dovrà trasportarlo... Maggio 1786 – ars-sur-formans, 4 agosto 1859) è stato un presbitero francese, reso famoso col titolo di curato d'ars (o santo curato d'ars) per la sua intensa... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

