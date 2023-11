La definizione e la soluzione di: L opposto di poetica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : L opposto di poetica

Ossia “la poetica e i suoi generi, e qual funzione abbia ciascuna di essi”. il filosofo identifica il principio di tutte le arti poetiche nell'imitazione... Cristo si è fermato a Eboli è un romanzo autobiografico dello scrittore italiano Carlo Levi scritto tra il dicembre del 1943 e il luglio del 1944 a ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 novembre 2023

Altre risposte : L opposto del centro città; L opposto di drastiche; Polo opposto allo zenit; Prefisso opposto a endo; Fatica poetica ; Aria particolarmente poetica ; Esaltazione poetica ; Orazio scrisse quella poetica ;

Cerca altre Definizioni