Scrisse Taras Bulba - Soluzione Cruciverba: Gogol

GOGOL

Lo sapevi che? Leoš Janácek: Leoš Janácek, (Hukvaldy, 3 luglio 1854 – Ostrava, 12 agosto 1928), è stato un compositore, musicologo, teorico della musica, librettista, studioso del folklore, editore, organista e pianista ceco. È ritenuto uno dei massimi compositori dell'inizio del XX secolo ed è noto in particolare per la sua Sinfonietta, la Messa Glagolitica e per i suoi lavori operistici.

Qui trovi le soluzioni corrette per completare cruciverba e giochi enigmistici con facilità. Zazoom è il punto di riferimento ideale per gli appassionati di cruciverba, siano essi esperti o principianti desiderosi di mettersi alla prova.