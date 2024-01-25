Pollione: fu amico di Virgilio e di Orazio

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Pollione: fu amico di Virgilio e di Orazio' è 'Asinio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ASINIO

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Perché la soluzione è Asinio? Asinio fu un poeta e scrittore romano vissuto nel I secolo a.C., noto anche per essere un amico di Virgilio e Orazio. La sua amicizia con questi illustri poeti testimonia il suo coinvolgimento nel panorama culturale dell'epoca e la sua influenza nel mondo letterario. Asinio contribuì con opere che riflettevano le tematiche e lo stile del suo tempo, mantenendo un ruolo importante nel circolo di intellettuali di Roma. La sua figura è ricordata come parte integrante della vita letteraria del periodo.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Pollione: fu amico di Virgilio e di Orazio". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Pollione: fu amico di Virgilio e di Orazio nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Asinio

Per risolvere la definizione "Pollione: fu amico di Virgilio e di Orazio", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Pollione: fu amico di Virgilio e di Orazio" conferma che la soluzione 'Asinio' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Asinio

A Ancona S Savona I Imola N Napoli I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Pollione: fu amico di Virgilio e di Orazio" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Asinio' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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