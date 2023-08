Nativa della città con il pozzo di San Patrizio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nativa della città con il pozzo di San Patrizio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ORVIETANA

Significato/Curiosita : Nativa della citta con il pozzo di san patrizio

A pozzo; tuttavia, l'elemento che più di ogni altro caratterizza il paesaggio preistorico sardo sono i nuraghi; ancora oggi sono visibili i resti di migliaia... Attendibili secondo le linee guida sull'uso delle fonti. l'orvietana calcio, meglio conosciuta come orvietana, è una società calcistica italiana con sede nella... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 5 agosto 2023

