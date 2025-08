Ospita il Pozzo di San Patrizio in Umbria nei cruciverba: la soluzione è Orvieto

ORVIETO

Curiosità e Significato di Orvieto

Approfondisci la parola di 7 lettere Orvieto: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Orvieto? Orvieto è una splendida città umbra famosa per il suo maestoso duomo e il caratteristico Pozzo di San Patrizio. Questo suggestivo sito, con il suo sistema di scale a doppia elica, permetteva di raggiungere l’acqua senza rischiare di rimanere intrappolati durante assedi. Una testimonianza unica dell’ingegno medievale, che rende Orvieto un luogo affascinante da scoprire.

Come si scrive la soluzione Orvieto

Hai davanti la definizione "Ospita il Pozzo di San Patrizio in Umbria" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

O Otranto

R Roma

V Venezia

I Imola

E Empoli

T Torino

O Otranto

