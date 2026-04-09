Una nativa di Ankara o Istanbul

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Una nativa di Ankara o Istanbul' è 'Turca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TURCA

Perché la soluzione è Turca? La parola TURCA si riferisce a una persona originaria di una regione che comprende città come Ankara e Istanbul. Questa definizione indica l'appartenenza etnica e geografica di chi proviene da Turchia, un paese situato tra Europa e Asia. La voce sottolinea l'identità culturale e nazionale di chi ha radici in quest'area. La connessione tra la voce e la significato evidenzia il legame tra lingua, cultura e territorio di provenienza, rappresentando un elemento fondamentale dell'identità turca.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una nativa di Ankara o Istanbul". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Una nativa di Ankara o Istanbul nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Turca

Questa pagina è dedicata alla definizione "Una nativa di Ankara o Istanbul" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una nativa di Ankara o Istanbul" conferma che la soluzione 'Turca' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Turca

T Torino U Udine R Roma C Como A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una nativa di Ankara o Istanbul" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Turca' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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