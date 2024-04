La Soluzione ♚ Una dura pietra verde

La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : GIADA

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Una dura pietra verde: Fonti. segui i suggerimenti del progetto di riferimento. la giada è una pietra dura mineralogicamente appartenente ai silicati. con il nome di giada si... La giada è una pietra dura mineralogicamente appartenente ai silicati. Con il nome di giada si indicano di solito la nefrite, un silicato di calcio e magnesio, e la giadeite, un silicato di sodio e alluminio. La nefrite si trova in Turkestan orientale e in Siberia, nella zona del lago Baikal; mentre la giadeite proviene dalla Birmania e giunge in Cina attraverso le Province di Yunnan e Guangdong solo nella seconda metà del XVIII secolo. Perciò tutta la giada antica è esclusivamente nefrite e spesso presenta un tono verde/verdastro.

Altre Definizioni con giada; dura; pietra; verde;