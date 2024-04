La Soluzione ♚ Periodo che dura ventiquattro mesi

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Periodo che dura ventiquattro mesi. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : BIENNIO

Curiosità su Periodo che dura ventiquattro mesi: Obbligatorio e dura trentasei mesi; è parimenti obbligatorio anche il servizio militare femminile, ma ha una durata inferiore, ovvero ventiquattro mesi. la leva... Il biennio rosso è stato un periodo della storia d'Italia compreso fra il 1919 e il 1920, caratterizzato da una serie di lotte operaie e contadine che ebbero il loro culmine e la loro conclusione con l'occupazione delle fabbriche nel settembre 1920. Nel corso del biennio rosso si verificarono soprattutto nell'Italia centro-settentrionale, mobilitazioni contadine, tumulti annonari, manifestazioni operaie, occupazioni di terreni e fabbriche con, in alcuni casi, tentativi di autogestione. Le agitazioni si estesero anche alle zone rurali e furono spesso accompagnate da scioperi, picchetti e scontri. Una parte della storiografia estende la ...

