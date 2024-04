La definizione e la soluzione di 7 lettere: Imperla la rosa. RUGIADA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: La rugiada è una precipitazione atmosferica in forma liquida che compare sul suolo e sulla vegetazione, quando il vapore acqueo contenuto nell'aria viene a contatto con superfici raffreddate dopo l'esposizione all'irraggiamento solare, condensando in gocce d'acqua; la temperatura delle superfici non deve essere troppo bassa altrimenti il vapore si deposita come brina. Nella stagione calda, la rugiada si forma per lo più su superfici che meno risentono del riscaldamento del terreno, come erba, foglie, tetti. Non deve essere confusa con la guttazione, che è il processo con cui le piante espellono l'acqua in eccesso.

rugiada ( approfondimento) f sing (pl.: rugiade)

(meteorologia) vapore acqueo condensato che si forma vicino al suolo quando l'aria notturna si raffredda

Sillabazione

ru | già | da

Pronuncia

IPA: /ru'dada/

Etimologia / Derivazione

dal latino rosiata, derivazione di ros ossia "rugiada"

Citazione

Sinonimi

brina

(regionale) guazza

Parole derivate