La Soluzione ♚ Può essere dura o pia

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Può essere dura o pia. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : MENINGE

Curiosità su Puo essere dura o pia: Midollo spinale. la pia madre e l'aracnoide, dette leptomeningi, derivano entrambe dalla cresta neurale, mentre la dura madre, o pachimeninge, deriva... Le meningi sono un sistema di membrane che, all'interno del cranio e del canale rachidiano, rivestono il sistema nervoso centrale, proteggendo l'encefalo ed il midollo spinale. Sono quattro involucri connettivali membranosi, tre dei quali si presentano come lamine concentriche e rispettivamente, dall'esterno all'interno, portano i nomi di: dura madre (o dura meninge o pachimeninge) aracnoide subaracnoide simil-linfatica (SLYM) pia madre (o pia meninge). Seguendo la loro derivazione embrionale, possono altresì venir appellate come; meninge dura (dura madre) e leptomeninge, il qual epiteto indica al contempo sia l'aracnoide, che la pia ...

