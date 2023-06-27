Imperla le foglie

Home / Soluzioni Cruciverba / Imperla le foglie

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Imperla le foglie' è 'Rugiada'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RUGIADA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Imperla le foglie" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Imperla le foglie". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Rugiada? Una rugiada si forma quando le gocce di acqua si depositano delicatamente sulle foglie durante le ore fredde del mattino, creando un sottile rivestimento che le rende lucenti e fresche. Questo fenomeno naturale è il risultato di condensa e rappresenta un momento di rinnovamento della vegetazione. La presenza di rugiada è simbolo di purezza e di un nuovo inizio, donando alla natura un aspetto magico e incontaminato.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Imperla le foglie nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Rugiada

Se la definizione "Imperla le foglie" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Imperla le foglie" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Rugiada:

R Roma U Udine G Genova I Imola A Ancona D Domodossola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Imperla le foglie" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: GuazzaLa temperatura alla quale il vapore acqueo condensaInumidisce l erbaCosì sono le foglie caduteUn fiore blu-violetto con le foglie a spadaLe porosità delle foglieHa foglie a frecciaLe piccole foglie che costituiscono l involucro del fiore