La Soluzione ♚ La tipica pietra che si lavora a Volterra

La soluzione di 9 lettere per la definizione: La tipica pietra che si lavora a Volterra. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ALABASTRO

Curiosità su La tipica pietra che si lavora a volterra: Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi volterra (disambigua). volterra è un comune italiano di 9 576 abitanti della provincia di pisa... Alabastro è il nome generico attribuito ad una roccia di tipo evaporitico di origine gessosa (solfato di calcio idrato) o calcitica (carbonato di calcio), che si presenta in aggregati concrezionati, zonati o fibroso-raggiati, di aspetto cereo, deposti in ambienti sotterranei da acque particolarmente dure. Il vocabolo è di origine orientale: per gli antichi greci la parola alábastron indicava un vaso di alabastro.

