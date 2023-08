Lo stile con le foglie d acanto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo stile con le foglie d acanto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CORINZIO

Significato/Curiosità : Lo stile con le foglie d acanto

Lo stile corinzio è uno degli ordini architettonici dell'antica Grecia e dell'architettura romana. Esso è caratterizzato da colonne slanciate e slanciate, con capitelli decorati da foglie d'acanto riccamente intagliate. Le foglie d'acanto sono dettagli ornamentali che si trovano sulla parte superiore dei capitelli delle colonne e conferiscono un'eleganza e una raffinatezza distintiva al design architettonico. Lo stile corinzio è considerato il più decorativo tra gli ordini classici, ed è spesso utilizzato in edifici di prestigio come templi, basiliche e palazzi. La sua bellezza e sofisticatezza hanno reso lo stile corinzio un elemento distintivo nell'architettura classica, lasciando un'impronta duratura nella storia dell'arte e dell'architettura.

