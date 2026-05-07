Le foglie per il pesto

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Le foglie per il pesto' è 'Basilico'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BASILICO

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Perché la soluzione è Basilico? Il basilico è un'erba aromatica molto apprezzata nella cucina mediterranea, in particolare per la preparazione del pesto. Le sue foglie, di colore verde intenso e aroma intenso, sono essenziali per ottenere un condimento ricco di gusto e profumo. La freschezza delle foglie di basilico permette di preservare tutto l'aroma e la fragranza, rendendo il pesto un piatto irresistibile. La qualità delle foglie influisce direttamente sul risultato finale del condimento.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Le foglie per il pesto". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Le foglie per il pesto nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Basilico

Se la definizione "Le foglie per il pesto" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Le foglie per il pesto" conferma che la soluzione 'Basilico' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Basilico

B Bologna A Ancona S Savona I Imola L Livorno I Imola C Como O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Le foglie per il pesto" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Basilico' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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