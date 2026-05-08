Forniscono le foglie per i bachi da seta

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Forniscono le foglie per i bachi da seta' è 'Gelsi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GELSI

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Perché la soluzione è Gelsi? I gelsi sono alberi appartenenti alla famiglia delle Moraceae, noti per il loro ruolo fondamentale nel ciclo della seta. Le foglie di questi alberi costituiscono il nutrimento principale per i bachi da seta, favorendo la loro crescita e la produzione di bozzoli. La presenza di gelsi nelle coltivazioni di bachi garantisce un ambiente ideale per la filatura, mantenendo un equilibrio tra natura e artigianato. La loro importanza si manifesta nella produzione di tessuti pregiati e rispettosi dell'ambiente.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Forniscono le foglie per i bachi da seta". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Forniscono le foglie per i bachi da seta nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Gelsi

Per risolvere la definizione "Forniscono le foglie per i bachi da seta", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Forniscono le foglie per i bachi da seta" conferma che la soluzione 'Gelsi' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Gelsi

G Genova E Empoli L Livorno S Savona I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Forniscono le foglie per i bachi da seta" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Gelsi' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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