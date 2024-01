La definizione e la soluzione di: Attuale per lo stile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Il termine modernità (modernité) venne utilizzato per la prima volta dal poeta decadente francese Charles Baudelaire per designare la sfuggevole ed effimera esperienza della vita condotta all'interno della metropoli e della città , e anche la responsabilità che l'arte ha di catturare quell'esperienza e di esprimerla nelle forme più disparate, suggestive ed originali.

Successivamente venne usato per indicare il periodo solitamente indicato dal pensiero sociologico come la crescita di centralità da parte dello stato-nazione (come mette in evidenza Anthony Giddens) e dall'affermarsi della razionalità in molti degli ambiti di vita sociale (si pensi, ad esempio, alla burocrazia di Max Weber). Da quest'ultima, consegue un importante incremento nell'innovazione tecnologica. Si può associare l'inizio della modernità con la seconda rivoluzione industriale e la nascita del positivismo, propositore dei suoi valori materialisti e prettamente scientifici.

A cascata il mutamento sociale si fa più rapido e vede le sue origini in contesti spazio-temporali lontani dagli individui. Ne consegue una situazione di disagio e disorientamento per l'individuo, che perde i punti di riferimento ai quali è storicamente abituato. Alcuni autori sostengono che ciò generi un'epoca successiva alla modernità , definita dal dibattito sociologico in molti modi, tra cui "postmodernità ". La sua caratteristica principale è il venir meno dell'idea di progresso che aveva accompagnato la modernità e il disvelarsi dei rischi connessi a questa: si pensi, in tal senso alle implicazioni del fenomeno sociale della globalizzazione, sia sul piano sociale che ambientale.

del tempo presente, attuale o contemporaneo Aldo Manuzio inventò il llbro moderno (per estensione) che ha i caratteri, i gusti del tempo attuale ha un trattore molto moderni}} (storia) periodo storico che inizia con la scoperta dell'America (1492) e giunge fino al Congresso di Vienna (1815) (spregiativo) che, paradossalmente dinanzi ad altri contemporanei, vuole apparire innovatore invero per poi cercare nascostamente e non sinceramente l'origine delle proprie deduzioni secondo il suo parere però in contrasto con il suo comportamento e/o la sua esistenza vuole fare il professore moderno

dal latino tardo modernus cioè "or ora, recentemente, poco fa, al presente"; lemma simile a modus, limite, termine, nel senso generale di "entro i limiti del tempo presente", a cui si aggiunge la desinenza -ernus per indicare appartenenza

attuale, presente, del tempo presente, odierno, corrente, in, recente

nuovo, giovane, alla moda, fresco; progredito, evoluto

(del tempo presente) contemporaneo

contemporaneo (con i caratteri del tempo attuale) aggiornato, nuovo

superato, sorpassato, vecchio , antico, d’altri tempi, antiquato

arcaico, arretrato, demodé, obsoleto, out

