Una conifera che perde le foglie tutti gli anni

Alessia Mogavero | 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Una conifera che perde le foglie tutti gli anni' è 'Larice'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LARICE

Perché la soluzione è Larice? Il larice è una conifera caratterizzata dalla sua capacità di perdere le foglie ogni anno, adattandosi alle diverse condizioni climatiche. Questa pianta, appartenente alle conifere, si distingue per i suoi aghi che cadono stagionalmente, a differenza di altre che mantengono le foglie in eterno. La perdita annuale delle foglie permette alla pianta di rinnovarsi e di sopravvivere in ambienti freddi e variabili. La sua presenza è comune nelle regioni montane e nelle foreste europee.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una conifera che perde le foglie tutti gli anni". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Una conifera che perde le foglie tutti gli anni nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Larice

Questa pagina è dedicata alla definizione "Una conifera che perde le foglie tutti gli anni" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una conifera che perde le foglie tutti gli anni" conferma che la soluzione 'Larice' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Larice

L Livorno
A Ancona
R Roma
I Imola
C Como
E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una conifera che perde le foglie tutti gli anni" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Larice' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Ha un legno rossastroUn albero di alta montagnaConifera che perde le foglie ogni annoPassa per tutti ogni cento anniSi perde con gli anniTutti i giorni tutti i mesi tutti gli anniConifera che perde gli aghi

E R M A T A U R T