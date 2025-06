I capitelli con le foglie di acanto nei cruciverba: la soluzione è Corinzi

CORINZI

Curiosità e Significato di Corinzi

Perché la soluzione è Corinzi? Corinzi è il nome di una città antica dell'antica Grecia, famosa per i suoi ricchi tesori artistici e storici. È simbolo di grandezza culturale e architettonica, rappresentando un importante centro della civiltà classica. Con le sue vestigia e il suo patrimonio, Corinzi ci ricorda l’importanza delle radici storiche e dell’arte nella nostra identità.

Come si scrive la soluzione Corinzi

La definizione "I capitelli con le foglie di acanto" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

C Como

O Otranto

R Roma

I Imola

N Napoli

Z Zara

I Imola

