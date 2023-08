Palline di vetro per collane - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Palline di vetro per collane. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PERLINE

Le palline di vetro per collane, comunemente note anche come perline, sono piccoli e affascinanti ornamenti utilizzati per creare gioielli e oggetti decorativi. Queste sfere di vetro, di solito di dimensioni ridotte e disponibili in una vasta gamma di colori e disegni, sono ampiamente utilizzate nella creazione di gioielli, come collane, braccialetti e orecchini. Sono spesso abbinati ad altri materiali preziosi o naturali per aumentare il loro valore estetico. Le palline di vetro per collane offrono infinite possibilità creative e si adattano a stili diversi, rendendo le creazioni uniche e personalizzate. La loro bellezza, versatilità e l'ampia varietà di scelte le rendono una scelta popolare tra gli artigiani e gli appassionati di gioielli fatti a mano.

