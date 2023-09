Le palline di certi tessuti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le palline di certi tessuti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : POIS

Significato/Curiosita : Le palline di certi tessuti

Che interessa una o più parti del corpo di un organismo vivente in seguito all'azione del freddo sui tessuti. valanghe tipico pericolo dell'escursionismo... Per pois (dal francese per "pisello") si intende un motivo decorativo caratterizzato da una serie di pallini colorati di varie dimensioni posti su uno... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Le palline di certi tessuti : palline; certi; tessuti; Il gioco in cui si usano le palline più leggere; Gioco a squadre in cui ci si spara palline di vernice; palline fritte ricoperte di miele del sud Italia; Le palline di certe cravatte; palline di vetro per collane; La esaltano certi additivi alimentari; Lo sono certi triangoli; Il processo chimico che consente di ottenere artificialmente certi prodotti; Sigla che certi fica la provenienza di certi prodotti alimentari; certi ficazione vinicola sigla; Chiazzati screziati come certi tessuti ; tessuti dipinti; Studiano i tessuti dell organismo; Il perdere colore dei tessuti ; Fibra per caldi tessuti ;

